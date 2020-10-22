Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq: что владельцы думают о них?

Обладатели корейского и чешского кроссоверов очень высокого мнения о них, поэтому многие готовы рекомендовать свой автомобиль друзьям и знакомым. Как показывает опрос, проведенный специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ», у обеих моделей довольно высокий индекс NPS*: Hyundai Santa Fe – 37%, Skoda Kodiaq – 33%. Что еще удалось выяснить в ходе опроса?

Так, средний возраст владельцев Hyundai Santa Fe составил 41 год. А те, кто ездит на Skoda Kodiaq, оказались немного моложе – их средний возраст 38 лет. Больше половины и тех, и других в качестве следующей покупки готовы рассмотреть автомобиль той же марки, но среди обладателей Hyundai Santa Fe этот показатель выше – 74% против 64%.

Среди причин выбора автомобилей вторым по значимости фактором стало оптимальное соотношение цены и качества – в обоих группах этот параметр занял вторую строчку с результатом 76,2% и 82,2% соответственно (здесь респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа). Наиболее важной причиной выбора автомобиля Hyundai Santa Fe оказался внешний вид автомобиля (77,8%), тогда как для поклонников Skoda Kodiaq более значимым оказался вместительный салон и багажник (90,9%).

Основной характеристикой, которой соответствуют оба автомобиля, автовладельцы назвали вместительность и просторность салона. Кроме того, те, кто ездит за рулем Hyundai Santa Fe, отмечают его стильный дизайн и комфорт, а любители Skoda Kodiaq считают свой кроссовер современным и хорошо управляемым.

Найти эти автомобили (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

* Индекс NPS подразумевает готовность рекомендовать автомобиль друзьям и знакомым. Показатель NPS – это не столько оценка качественных характеристик товара и уровня удовлетворенности маркой, сколько оценка самой марки на перспективу и ее коммуникационной составляющей. Чем выше NPS марки, тем больше позитивной информации о ней транслируют потребители и тем больше положительной информации о ней получает рынок.