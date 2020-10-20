Почему владельцы KIA и Hyundai выбирают именно эти автомобили?

KIA и Hyundai – два самых популярных иностранных бренда на российском рынке. Они занимают второе и третье место в рейтинге продаж, уступая лишь отечественной LADA. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили провести онлайн-опрос владельцев таких автомобилей и узнать, чем обоснован их выбор. Опрос проводился летом 2020 года среди посетителей клуба KIA-clubs.ru и HYUNDAI-clubs.ru, участие в нем приняли более 300 человек от каждого клуба.

Респонденты рассказали о причинах предпочтения именно этой марки автомобиля (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Выяснилось, что у обоих корейских брендов важнейшими факторами являются внешний вид и оптимальное соотношение цены и качества. При этом для владельцев KIA дизайн оказался важнее – за него высказались 84,1% против 77,3%. А вот у Hyundai практичность все-таки взяла верх над привлекательностью – 81,8% против 65,9%.

По другим важным параметрам также обнаружилось немало совпадений. Так, порядка половины тех, кто ездит на KIA, отметили хорошее оснащение автомобилей (50,2%) и их надежность (47,7%). Эти же параметры выбрали соответственно 42% и 43,9% владельцев Hyundai. Кроме того, для поклонников KIA оказался важен комфорт – его указали 42,2% опрошенных. Обладатели Hyundai вновь показали себя более практичными людьми и проголосовали за доступность обслуживания и ремонта машин – 42%.

В целом на этапе выбора автомобиля 6% тех, кто предпочел Hyundai, отказались рассматривать другие бренды. У KIA этот показатель был выше вчетверо, т.е. равен 24%. Однако к повторной покупке машины того же бренда склоняется уже почти равное количество тех и других – 63% и 67% соответственно.

В то же время индекс NPS у этих марок отличается вдвое – 6% у Hyundai и 13% у KIA. Напомним, что для расчета этого показателя используется специальная формула, базирующаяся на результатах ответа респондентов на вопрос: «Порекомендуете ли вы автомобиль, используемый в настоящее время, своим друзьям, коллегам, знакомым?». Как отмечают специалисты агентства «АВТОСТАТ», показатель NPS – это не столько оценка качественных характеристик товара и уровня удовлетворенности маркой, сколько оценка самой марки на перспективу и ее коммуникационной составляющей. Чем выше NPS марки, тем больше позитивной информации о ней транслируют потребители и тем больше положительной информации о ней получает рынок.

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.