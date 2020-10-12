У каких моделей наибольшая доля в структуре продаж марок?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили долю наиболее продаваемых моделей среди марок, входящих в десятку лидеров по продажам.

По итогам 9 месяцев 2020 года отечественная LADA Granta продолжает удерживать звание лидера российского рынка, а ее доля в объемах продаж LADA составляет 39%. Чуть большую долю в объеме реализации корейской марки KIA занимает ее бестселлер Rio (42%). А вот доля Hyundai Creta в продаж бренда еще выше (46%), и это уже почти каждый второй реализованны автомобиль.

Самую высокую долю в десятке марок-лидеров имеет Volkswagen Polo - 58%. А наименьший такой показатель отмечен у представителей немецких марок BMW (где доля лидера продаж марки - Х5 - составила всего 18%) и Mercedes-Benz (на E-Class пришлось 19%).

Все эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.