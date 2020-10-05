Как оценивают покупку и сервисное обслуживание владельцы Changan?

В рамках подготовки маркетингового отчета «Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка» специалисты аналитического агентства АВТОСТАТ в июне 2019 года провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 8 тыс. респондентов. По результатам данного исследования был составлен портрет автовладельцев разных китайских марок, представленных в нашей стране, а также стало понятно, что они думают о своих автомобилях и об их сервисном обслуживании.

Так, например, в ходе анализа ответов автовладельцев Changan - эксперты получили потребительскую оценку в отношении покупки автомобилей данной марки, желания рекомендовать их своим знакомым, а также ряд других показателей и характеристик.

Выяснилось, что главной причиной, повлиявшей на выбор конкретно Changan, буквально для всех владельцев (100%) стало то, что машина имеет доступную цену при богатой комплектации. Также большинство из них (88% из числа участников) - оценили привлекательный внешний вид выбранной модели и хорошее соотношение таких параметров, как «цена и качество». Каждого второго, и даже более того (63%) - устроили технические характеристики машины, 56% - она «подошла по цене».

Отметим, что несколько лет назад многие владельцы китайских машин высказывали недовольство в отношении организации автосервиса в России со стороны производителей. Что касается владельцев Changan - то, как оказалось, 47% из числа участников опроса на момент опроса обслуживались у официального дилера.

Характеризуя уровень сервиса своей марки, автовладельцы достаточно высоко оценили (более 80 баллов из 100 возможных) такие показатели, как быстрая запись на сервис, время ожидания на сервисе и дружелюбность персонала. А вот в меньшей степени они оказались удовлетворены качеством выполненных работ (претензии к качеству по 100-балльной шкале оценены почти в 70 баллов). В числе главных «минусов» были названы также стоимость работ (54 балла) и стоимость запчастей (52 балла).

Тем не менее, фактически каждый третий (33,3%) хозяин Changan высказал готовность рекомендовать покупку такого же автомобиля своим друзьям и знакомым (индекс NPS). О желании спустя некоторое время приобрести снова автомобиль этой же марки сообщили 95% из числа респондентов.

Более подробную информацию об этом, а также о других китайских брендах, представленных в нашей стране, можно получить из отчета, подготовленного экспертами.