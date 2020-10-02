Что думают об автомобилях Hyundai их владельцы?

Автомобили Hyundai уже не первый год попадают в тройку моделей-лидеров среди иностранных брендов, представленных в России. Мы решили узнать, как оценивают их владельцы - за что выбрали и какие достоинства-недостатки заметили в процессе эксплуатации. С этой целью специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» и клубом Hyundai-clubs.ru был проведен соответствующий онлайн-опрос. Его результаты мы приводим в виде инфографики.

Выяснилось, что большинство владельцев Hyundai (почти 82%) выбрали автомобиль этой корейской марки из-за оптимального соотношения цены и качества, а практически 2/3 респондентов (66%) - из-за внешнего вида («понравился дизайн»). Также для более чем 40% участников опроса - из числа владельцев Hyundai - в качестве аргументов при покупке были надежность автомобиля, его хорошее оснащение и доступность будущего технического обслуживания. При этом почти 63% респондентов подтвердили, что, когда настанет время менять автомобиль, они снова планируют выбрать эту же марку.

Среди достоинств автомобиля, выявленных в процессе эксплуатации, автовладельцы назвали его внешний вид / дизайн (89,2 балла из 100 возможных), его управляемость и устойчивость на дороге (84,4 балла) и хорошую обзорность (84,2 балла). Из недостатков больше всего нареканий вызвали динамика разгона (68,7 балла), стойкость лакокрасочного покрытия (61,6 балла) и шумоизоляция (49,3 балла).

Улучшение шумоизоляции также стало главным пожеланием к разработчикам при создании будущих моделей Hyundai - за это высказался почти каждый пятый (18,4%) из участников нашего опроса, а примерно каждый восьмой - предложил поработать над качеством лакокрасочного покрытия (12,1%). Более 11% респондентов также посоветовали производителям подумать об улучшении качества материалов в салоне автомобиля. К тому же оказалось, что около 6% - мечтают о более широком выборе дополнительных опций. А вот 7% удовлетворены буквально всем, считая, что в их машине все прекрасно («Продолжайте в том же духе!»).