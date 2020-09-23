Какие автодетали россияне чаще всего покупают онлайн?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru провели опрос и выяснили, какие товары для автомобилей чаще всего покупают «в сети» жители нашей страны. При этом речь шла об интернет-магазинах с пунктами выдачи (exist.ru, emex.ru и др.). В опросе приняли участие более 4 тыс. автовладельцев, все товары были распределены по группам, из которых участники могли выбрать несколько.

Результаты опроса показали, что самыми часто покупаемыми являются элементы подвески (стойки, опоры, амортизаторы) и тормозной системы (диски, колодки). Каждый четвертый (26,7% и 26,6%) автовладелец хоть раз заказывал эти детали онлайн. Далее, с почти равным результатом, следуют элементы системы зажигания (свечи, катушки зажигания - 23,9%), фильтры (воздушный, топливный - 23,8%) и детали системы охлаждения (термостаты, вентиляторы - 23,8%).

Интересно, что чем более «видимым» является элемент автомобиля, тем реже его приобретают «удаленно». Так, например, шины и диски, хоть и попали в рейтинг часто заказываемых автодеталей, но заметно уступают здесь другим группам товаров. «В сети» их покупают только 18,1% респондентов, а остальные предпочитают делать это «вживую». Столько же (18,1%) оказалось и автовладельцев, покупающих онлайн различные автомобильные аксессуары. Меньший процент востребованности только у элементов декора и тюнинга - 17,1%.

Что еще думают российские автовладельцы о покупке автомобиля онлайн, а также о многом другом, что с этим связано, можно узнать в новом отчете «Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».