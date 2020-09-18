Самые продаваемые «китайцы»: за что автовладельцы любят Haval?

Летом 2020 года специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с клубом Haval-clubs.ru провели совместный опрос, в котором приняли участие более 250 владельцев автомобилей Haval. В ходе исследования респонденты рассказали, почему выбрали именно этот автомобиль, какие «плюсы» и «минусы» обнаружили в процессе эксплуатации, и насколько готовы совершить повторную покупку у этого бренда.

Как показал опрос, владельцы Haval в целом удовлетворены своим автомобилем и дают ему довольно высокую оценку – 85,8 баллов из 100 возможных. При этом пересесть со старого на новый Haval готовы почти 67%.

Почему же на этапе покупки участники опроса сделали выбор в пользу этого бренда? Девять из десяти респондентов (92,1%) отметили оптимальное соотношение цены и качества автомобилей Haval, многих привлек внешний вид (85,7%) и хорошее оснащение (78,5%), а больше половины захотели приобрести китайский кроссовер за его вместимость (58,5%) и комфорт (57%).

Как же повел себя автомобиль в процессе эксплуатации? Какие подводные камни обнаружились уже после покупки? К главным «минусам» этих машин владельцы отнесли высокий расход топлива (10%), неудовлетворительную работу коробки передач (9,6%) и малый набор опций (7,6%). При этом заметно больший процент набрали три основных «плюса» Haval: внешний вид (25%), цена (18,1%) и вместительность (14,1%).

Как показывает исследование, автомобили Haval получили у владельцев довольно высокий индекс NPS (готовность рекомендовать автомобиль друзьям и знакомым): 35,1%.

Напомним, что продажи автомобилей Haval в августе 2020 года выросли на 47% по сравнению с прошлым годом и достигли 1 730 автомобилей. А по итогам восьми месяцев текущего года в России было продано 10 225 кроссоверов и внедорожников этой китайской марки (+75%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Haval, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».