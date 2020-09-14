Что думают об автомобилях KIA их владельцы?

Автомобили KIA уже не первый год являются самыми популярными среди иностранных брендов, представленных в России. Мы решили узнать, а как оценивают их сами владельцы. С этой целью специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» и клубом KIA-clubs.ru был проведен соответствующий онлайн-опрос*. Его результаты мы приводим в виде инфографики.

Оказалось, что у 28% опрошенных предыдущим автомобилем тоже был KIA. А при выборе нынешней машины каждый четвертый (23,5%) рассматривал исключительно KIA. При этом, когда настанет пора менять автомобиль, 67% в качестве следующего выберут KIA.

За что владельцы любят автомобили этой корейской марки? В первую очередь – за внешний вид (26%). Заметно меньше голосов (менее 10%) получили другие достоинства, а именно: низкая цена, комфорт, соотношение цены и качества, надежность.

Среди недостатков владельцы KIA особо отмечают их не самую лучшую шумоизоляцию (22,4%). Более 10% не удовлетворены качеством – лакокрасочного покрытия (ЛКП) и сборки. Кроме этого, они обращают внимание на проблемы с катализатором (4%) и низкий клиренс (3,2%). Интересно, что 11% вообще не обнаружили недостатков.

Неудивительно, что улучшение шумоизоляции стало главным пожеланием к разработчикам при подготовке будущих моделей KIA – за это высказалась почти четверть (22,9%) обладателей машин корейской марки. Вполне естественно, что они хотели бы, чтобы производитель уделил внимание качеству сборки и улучшил ЛКП – с таким пожеланием выступил каждый десятый респондент. Еще по 7,2% опрошенных желают «больше качества!» и просят использовать более качественные материалы в отделке салона. А вот 5% считают, что никаких улучшений не нужно, поскольку и так «все хорошо».

Сколько может стоить автомобиль KIA (и не только) с пробегом? Узнать его актуальную рыночную стоимость можно за 1 минуту при помощи калькулятора «Оценить авто».

* Опрос проводился с 27 июля по 11 августа 2020 года, участвовало более 250 респондентов – из числа посетителей KIA-clubs.ru.