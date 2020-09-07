Как владельцы LADA XRAY и Renault Sandero Stepway оценивают свои автомобили?

Принято считать, что модели LADA XRAY и Renault Sandero Stepway являются прямыми конкурентами (ведь они даже собираются на одном предприятии – АВТОВАЗе). Учитывая это, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили провести опрос владельцев таких автомобилей и узнать от них, так ли это.

Отвечая на вопрос: «Почему выбрали эту модель?», и те, и другие указали оптимальное соотношение цены и качества, а также доступность обслуживания и ремонта. При этом у владельцев LADA XRAY определяющим фактором стал его внешний вид, в пользу которого высказалось 67% опрошенных (здесь и далее респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа). А в случае Renault Sandero Stepway на первое место владельцы поставили оптимальное соотношение цены и качества, причем с почти таким же показателем (67,5%). Кроме этого, они оценили и проходимость автомобиля.

Немало совпадений было и по другим вопросам. Так, абсолютное большинство тех, кто ездит на LADA XRAY и Renault Sandero Stepway, считают их городскими автомобилями (53% и 66% соответственно). Также они выделяют их удобство. В то же время владельцы французской модели отмечают ее надежность, а отечественной – оценивают и как спутника в путешествиях.

Среди преимуществ обеих моделей участники нашего опроса назвали высокий клиренс (проходимость) и дизайн, а из недостатков выделили большой расход топлива и качество материалов салона. Кроме этого, владельцы LADA XRAY положительно оценивают его стоимость, но со знаком «минус» отмечают обзорность (вероятно, из-за широких стоек лобового стекла). Те же, кто приобрел Renault Sandero Stepway, хвалят этот автомобиль за надежность и невысоко оценивают его шумоизоляцию.

В заключение хотелось бы отметить, что и индекс NPS у обеих моделей довольно сопоставимый. Напомним, что в основу этого расчета заложена специальная формула, базирующаяся на результатах ответа респондентов на вопрос: «Порекомендуете ли вы автомобиль, используемый в настоящее время, своим друзьям, коллегам, знакомым?».

Как у LADA XRAY, так и у Renault Sandero Stepway, индекс NPS оказался отрицательным (-37,3% и -40% соответственно). При этом, как отмечают специалисты агентства «АВТОСТАТ», показатель NPS – это не столько оценка качественных характеристик товара и уровня удовлетворенности маркой, сколько оценка самой марки на перспективу и ее коммуникационной составляющей. Чем выше NPS марки, тем больше позитивной информации о ней транслируют потребители и тем больше положительной информации о ней получает рынок.

Найти эти автомобили (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.