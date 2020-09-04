Лидеры авторынка России в августе 2020 года

В последний месяц лета продажи новых автомобилей (легковых и LCV) в нашей стране составили 137517 единиц, что всего лишь на 0,5% меньше по сравнению с августом 2019 года. При этом стоит отметить, что в статистику АЕБ не включены объемы реализации BMW, Mercedes-Benz, MINI и Smart.

Маркой-лидером российского авторынка по-прежнему остается LADA. Продажи таких автомобилей в августе составили 28621 экземпляр, что соответствует доле рынка 20,8%. Вторую строчку рейтинга занимает корейская KIA с результатом 19818 реализованных автомобилей и рыночной долей 14,4%. В тройку лидеров вошел еще один корейский бренд – Hyundai, с показателем 17462 проданных машины и долей 12,7%. Таким образом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», суммарно на долю этих брендов в прошлом месяце пришлось порядка половины (47,9%) российского авторынка.

Только у четырех из десяти марок-лидеров зафиксирован рост продаж по сравнению с августом 2019 года, а остальные шесть показывают отрицательную динамику. При этом самый высокий рост демонстрирует Volkswagen (+33,7%), а наибольший спад отмечается у Nissan (-35,1%).

Лидерство среди моделей сохранила за собой российская LADA Granta. Объем ее реализации в прошлом месяце составил 10550 единиц. На втором месте находится LADA Vesta с результатом 8522 проданных автомобиля. Звание лучшей иномарки в РФ принадлежит KIA Rio, чьи продажи достигли 7664 единиц. В пятерку лидеров также вошли Hyundai Сreta (7632 шт.) и Volkswagen Polo (7426 шт.), который, к слову, демонстрирует наибольший рост (+60,5%) в ТОП-20. А сильнее всего продажи упали у Renault Kaptur (-26,5%), который и замкнул наш модельный рейтинг.

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