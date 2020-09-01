С какой из китайских марок легче работать дилерам?

Эксперты отмечают, что отношение россиян к китайским автомобилям претерпело значительные изменения по сравнению с тем, что было всего несколько лет назад. Связано ли это только с улучшением качества предлагаемых автомобилей или же произошли более глубокие изменения в системе дистрибуции и организации продаж - этим вопросом задались специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» перед проведением онлайн-опроса среди владельцев китайских автомобилей и дилеров.

Исследование показало, что практически каждый второй из тех, кто работает с «китайцами», в качестве плюсов отмечает минимальные требования к оформлению салонов (50% респондентов) и отсутствие жестких стандартов (47,2%). Более 40% - среди преимуществ назвали также отсутствие бюрократии (41,7%), а каждый третий (33,3%) - регулярное обновление модельного ряда и гибкую ценовую политику.

Что касается недостатков, то на первое место среди них дилеры поставили недостаточный объем федеральной рекламы. Так считают более 65% участников исследования. Еще 40% респондентов среди минусов отметили неэффективные инструменты рекламы и продвижения. Судя по результатам опроса, также китайским дистрибьюторам не удалось до конца решить вопрос со своевременными поставками запчастей для продаваемых автомобилей: на длительные сроки поставок указали 40% респондентов. Почти каждый четвертый опрошенный (25,7%) считает, что представители китайских марок в России недостаточно занимаются обучением персонала в дилерских центрах, а примерно каждый пятый (22,9%) - указал на длительные сроки поставок автомобилей.

Помимо определения основных «плюсов» и «минусов», дилеров попросили оценить удовлетворенность работой с дистрибьюторами по 17 различным параметрам, на основе которых специалистами агентства «АВТОСТАТ» был рассчитан общий индекс удовлетворенности дилеров работой с китайскими марками. Оказалось, что в большей степени удовлетворены тем, как складываются отношения с дистрибьютором, дилеры марки Haval. Их интегральный показатель составил почти 72 балла из 100 возможных. На втором месте по удовлетворенности - сотрудники дилерских центров Geely (64,5 балла). На третьем - Chery (более 54 баллов), на четвертом - FAW (более 45 баллов).

Отметим, что в целях получения репрезентативных данных при оценке удовлетворенности были взяты только те бренды китайских автомобилей, которые на момент опроса эксплуатировали более 50 респондентов. Более подробно и детально о результатах исследования можно узнать из отчета «Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка».

Полный список дилеров этих марок (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».