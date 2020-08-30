Какие сайты для продажи автомобилей популярны у жителей России?

Продажа автомобилей через Интернет, кроме удобства и экономии времени, дает автовладельцу возможность охватить большое количество потенциальных покупателей. А с учетом весенней «коронавирусной» проверки россиян на прочность - дает еще и некоторые гарантии безопасности (благодаря Интернету многие вопросы можно решить, не выходя из дома). Не удивительно, что в последнее время появилось большое количество всевозможных интернет-площадок, предлагающих свои услуги для продажи автомобиля.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» решили узнать, какими из них пользуются россияне. В связи с этим за период с 21 по 27 августа был проведен совместный онлайн-опрос, в котором участвовало более 1300 респондентов.

Как показывают итоги опроса, практически каждый третий из числа опрошенных для продажи автомобилей пользуется услугами интернет-площадки – Auto.ru (33%). Чуть меньше (30%), но с сопоставимыми результатами - размещают объявления на Avito.ru. За классифайд Drom.ru высказалось более 14% опрошенных или каждый седьмой. А еще примерно 4% для продажи машин выбирают какой-либо другой сайт.

При этом тех, кто вообще не продавал автомобиль через сайты, оказалось более 19%, то есть без малого - каждый пятый участник нашего опроса.

Комментирует Игорь Семенов, автовладелец с 26-летним стажем: За свою жизнь мне трижды доводилось продавать свои автомобили. Последний раз это было 7 лет назад. Ни разу не использовал сайты объявлений. Первые две мои машины ушли к знакомым, когда Интернет-продажи еще не получили большого развития. Мне повезло: покупателей тогда искать не пришлось: люди машину знали, забирали не «кота в мешке». А вот с последней - помучился. Продавал ее через объявление в газете «Из рук-в руки» и даже пытался выставить ее на комиссионную площадку. Осталось ощущение потерянного времени и нервов.

Сейчас планирую обновить свой очередной автомобиль. Если не найду достойное предложение у дилеров через «трейд-ин», путь один - через классифайды. И не потому, что боюсь прослыть ретроградом. Просто все потенциальные покупатели сейчас - в сети, и не учитывать это глупо. К кому пойду с объявлением? Вероятно, к тем, у кого больше аудитория - Avito и Auto.

По опыту друзей знаю, что лучше для продажи автомобиля использовать сразу 2 или даже 3 ресурса и скорее всего, придется потратить какие-то деньги на продвижение - на «увеличение просмотров» или «поднятие объявления в ленте», потому как в бесплатной версии мое предложение фактически будут смотреть только первые два дня. А потом оно уходит в ленте все ниже и ниже, и его видит все меньше людей.

Честно говоря, очень хочется, чтобы на просторах Всемирной паутины для таких, как я, появился некий автоматический подбор более свежего юридически чистого и небитого автомобиля, который ты можешь приобрести вместо своего подержанного. Забил данные, что конкретно у тебя есть на обмен для авторынка, сколько денег на доплату и какую марку-модель хочешь - а взамен на экране получил списочек из возможных вариантов, с контактами какого-нибудь брокера. Приехал на площадку на одной машине, уехал на другой - и никакой катавасии со всеми этими продавцами-покупателями, никакой бумажной волокиты...