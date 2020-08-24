Динамика российского авторынка в июле 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2020 года рынок новых легковых автомобилей в России вырос на 8,5% до объема 154,8 тыс. шт. При этом массовый сегмент вырос на 7,9%, а премиальный - на 13,1%.

Автомобили массовых марок за этот период приобрели 139 921 человек. Большинство брендов, входящих в ТОП-20 по объему рынка, показали рост, причем почти половина - двузначный. Продажи Changan увеличились почти в 6 раз, и это самая высокая динамика в оейтинге, FAW - более чем в 3 раза, Chery - более чем в 2 раза. Двузначный рост отмечен также у Isuzu (+96,3%), Haval (+87,3%), Skoda (+72%), Geely (+49,7%), УАЗ (+34,5%), Honda (+30,3%), Suzuki (+30,2%), Volkswagen (+26,3%), Hyundai (+10,8%). Еще четыре марки продемонстрировали «плюс» в диапазоне от 1 до 10%.

У девяти брендов по итогам прошлого месяца - динамика отрицательная. При этом самое глубокое падение - у китайской марки Lifan (-65,4%). Примерно на треть снизились показатели у Peugeot (-33,3%). Потери в диапазоне от 10 до 20% понесли также Citroen (-20%), Mitsubishi (-18,2%), Chevrolet (-17,6%), Datsun (-17,3%) и Toyota. В «минус» ушли Renault (-2%) и Subaru (-5,9%).

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