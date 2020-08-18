Автомобили Geely: чем они так хороши?

В июле – августе 2020 года специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с клубом Geely-Clubs.ru провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 150 владельцев автомобилей Geely. Респонденты рассказали, почему они предпочли Geely другим маркам, что является главным преимуществом, а что - недостатками этих машин. Они также ответили на вопрос, насколько автомобили удовлетворяют их в целом и по отдельным показателям.

В начале опроса участников попросили указать, почему они решили приобрести именно Geely. При этом респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. Выяснилось, что для подавляющего большинства (94,7%) автовладельцев решающую роль сыграло соотношение цены и качества. Более 80% - отметили хорошее оснащение, 79,6% – привлекательный внешний вид. Для 71,7% оказался важен комфорт, а более половины респондентов (52,6%) считают машины марки Geely эргономичными.

В числе главных «плюсов» этой китайской марки перед конкурентами каждый пятый (20,5%) отметил комфорт, каждому шестому (16,4%) показалась привлекательной цена, а каждому восьмому (13%) – ее соотношение с качеством. Также в ТОП-5 главных преимуществ автомобиля вошли надежность (ее отметили 6,2%) и внешний вид (4,8%).

В числе «минусов» владельцы Geely назвали расход топлива (так считают 24,7% респондентов), качество лакокрасочного покрытия (11%) и динамику (6,8%). Также неудовольствие вызвали размер багажника (4,8%) и отношение к клиентам в дилерском центре (4,1%).

В целом же автовладельцы удовлетворены Geely на 86,3 балла из 100 возможных. При этом наибольшее удовлетворение доставляют интерьер (91,9%) и внешний вид (91,1%) автомобиля, управляемость и устойчивость на дороге (87%), а также безопасность (85,1%) и качество сборки (84,6%).

Более подробную информацию по оценке марки Geely, а также других моделей - смотрите в отчете «Портрет российского автовладельца».