Насколько россияне смогут оказать медицинскую помощь при ДТП?

Изучение статистики смертельных исходов у пострадавших в ДТП свидетельствует о том, что многие из них погибают до поступления в больницу, в первые часы после получения травмы, часто до приезда бригады скорой помощи…

Умеют ли российские водители оказывать первую помощь, так ли хорошо они помнят знания, полученные в автошколах – это стало темой совместного онлайн-опроса, организованного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем». Исследование проводилось с 5 по 10 августа 2020 года, в нем приняли участие 1200 человек.

Опрос показал, что лишь 15,9% – то есть, примерно каждый шестой из участников – уверенно окажет первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, если подобная ситуация возникнет. Еще 25,7% (это каждый четвертый из респондентов) также подтвердили, что попытаются что-то сделать, но сомневаются в собственных возможностях, т.к. «практики маловато» и «лучше вызвать скорую». Суммарно эти две категории людей, которые не станут сидеть сложа руки в случае аварии, составили 41,6%.

А вот 58,4% (больше половины!) из участников – признали, что помочь ничем не смогут. При этом 29,5% – теорию по оказанию помощи знают, но побоятся навредить, а еще 28,9% – совсем ничего не знают и не станут браться за то, чего не умеют.

Комментирует Сергей Смирнов, юрист:

- Если мы не медики, то, скорее всего, мало что понимаем в оказании первой медицинской помощи. Да и обстоятельства происшествия бывают разные. Поэтому первое, что должен сделать очевидец аварии – набрать 112 и вызвать скорую помощь. Заодно у диспетчера можно и проконсультироваться, описав состояние пострадавшего, как помочь раненому прямо сейчас до приезда скорой.

Если человек в сознании, нужно оказать ему ту посильную помощь, которая точно ему не навредит: если идет кровь – поставить кровоостанавливающий жгут, как учили в автошколе, обработать ссадины, наложить лонгет на сломанный сустав – по обстоятельствам. Если же дело совсем плохо, много крови и не понятно состояние пострадавшего, и в особенности если он без сознания, единственный выход, который я вижу – останавливать автомобили и искать медработника среди водителей или пассажиров.

Не умеете оказывать сложную медицинскую помощь – лучше за это и не браться, человеку можно навредить еще хуже. И если в результате неумелых манипуляций он скончается, вас еще и привлекут к уголовной ответственности за причинение вреда по неосторожности.