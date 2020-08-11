ТОП-10 популярных моделей с автоматической трансмиссией в РФ

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», самым популярным новым легковым автомобилем с автоматической трансмиссией* (АТ) в России остается KIA Rio. За 6 месяцев 2020 года эта модель с АКП разошлась тиражом в 28,4 тыс. единиц, что на 17,9% меньше, чем в январе – июне 2019-го.

На второй позиции в данном рейтинга находится кроссовер Hyundai Creta – за полгода было реализовано 22,9 тыс. экземпляров этой модели с «автоматом» (-7,9%). Замыкает тройку лидеров нашего рейтинга новый кроссовер Toyota RAV4 с показателем 14,9 тыс. шт. (+26,1%), который единственным в ТОП-10 показал рост продаж.

Результаты остальных моделей представлены на картинке. При этом обращаем ваше внимание, что наименьшее падение объемов реализации автомобилей с АТ наблюдается у Mazda CX-5 (-3,1%), в то время как сильнее всего продажи таких машин упали у Hyundai Solaris (-35,3%).

Также интересно, что у всех моделей в ТОП-10 на долю автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией, приходится свыше 75% от общего объема реализации. К примеру, если у Hyundai Solaris этот показатель составляет 77,6%, то у Toyota Camry – все 100%. При этом в целом по рынку доля легковых автомобилей с АТ равна примерно 62%.

Какие еще модели с АТ (и не только) могут появиться на нашем рынке – смотрите в «Календаре новинок».

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.