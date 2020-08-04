ТОП-10 автомобилей с пробегом в РФ в 1 полугодии 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2020 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил почти 2,2 млн единиц, что на 12,9% ниже, чем за январь – июнь 2019 года. При этом продажи машин российских марок упали на 16,9%, а иномарок – на 11,4%.

Среди отечественных автомобилей самым популярным на вторичном рынке по-прежнему остается LADA Samara – за 1 полугодие реализация машин этого семейства составила 122,4 тыс. экземпляров, продемонстрировав падение на 22%. Показатели вазовской «классики» составили 83 тыс. автомобилей (-24%), «десятого» семейства – 73,7тыс. экземпляров (-22%). Эксперты отмечают, что эти снятые с производства модели LADA хоть и занимают три первых места в рейтинге, но показывают самое большое падение в десятке лидеров.

На четвертом месте располагается «Приора», производство которой также уже завершилось (летом 2018 года) – за шесть месяцев нынешнего года эта модель разошлась тиражом в 66,5 тыс. единиц (-18%). В пятерку лидеров входит также «Калина» с результатом 52,3 тыс. экземпляров (-14%). Стоит отметить, что у второй пятерки нашего рейтинга динамика выглядит более разнообразной: здесь есть модели, которые за указанный период даже ушли «в плюс». Так, положительную динамику показывают LADA Vesta (+40%) и LADA Largus (+2%), которые в рейтинговой таблице занимают 8-ю и 9-ю строчки соответственно.

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке в России остается Ford Focus, перепродажи которого за прошедшие месяцы 2020 года составили 50,9 тыс. единиц (-18%). На второй строчке – Hyundai Solaris с результатом 45 тыс. экземпляров (-6%). Далее следует KIA Rio (44 тыс. шт.), демонстрирующая наименьшее падение (-2%) в ТОП-10 иномарок на вторичном рынке. Эксперты отмечают, что буквально вся первая десятка «ушла в минус». Следом за Rio в пятерку иномарок-лидеров также вошли две Toyota - Corolla (42,3 тыс. шт.; -13%) и Camry (33,1 тыс. шт.; -13%).

ТОП-10 иномарок с пробегом на российском рынке завершают Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia, перепродажи которых упали в диапазоне от -3% (Volkswagen Polo) до -18% (Opel Astra).

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