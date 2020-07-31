На покупку каких автомобилей больше всего потрачено денег в 1 полугодии?

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по июнь 2020 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 997,4 млрд рублей. Это на 16,4% меньше, чем за тот же период прошлого года (1192,4 млрд руб.).

Больше всего денег было потрачено на покупку автомобилей Toyota – 110,7 млрд рублей. Чуть меньше, но вполне сопоставимо по объемам истрачено на приобретение KIA (110,6 млрд рублей). Но если у японского бренда этот показатель за год сократился на 7,1%, то у корейского - более, чем на четверть (-25,5%).

На третьем месте нашего рейтинга находится отечественная LADA c результатом 87,6 млрд рублей. Он выше, чем у Mercedes-Benz (84,8 млрд руб.) и BMW (84,1 млрд руб.). При этом, отметим, что у отечественной марки самый большой объем продаж (в штуках) и самая низкая в десятке средневзвешенная цена по модельному ряду (684 рубля), а у Mercedes-Benz и BMW - цена, напротив, самая высокая (5 462 и 4 918 рублей соответственно). Однако в сравнении с прошлогодним результатом, мы видим, что емкость рынка LADA снизилась на 19,8%, в то время как у Mercedes-Benz падение составило всего 2,2%.

Что же касается BMW, который замыкает пятерку лидеров по емкости рынкав денежном выражении, то баварская марка - единственная из ТОП-10 демонстрирует положительную динамику по сравнению с январем-июнем 2019 года (+4,6%). Немного «отстает» от BMW показатель по емкости рынка корейской марки Hyundai (83,6 млрд рублей). Планку в 50 млрд рублей также сумели перешагнуть Volkswagen (61,2 млрд руб.), Skoda (52,5 млрд рубл.) и Renault (51,3 млрд. руб.).

Замыкает десятку лидеров японский Nissan с показателем 44,6 млрд рублей. Эксперты отмечают, что большинство марок ушло «в минус» по понятной причине: сказалось апрельское обрушение рынка вследствие пандемии и ограничений в работе автодилеров.

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