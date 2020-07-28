Индекс повторной покупки у премиум-брендов

Лояльность владельцев к бренду своего автомобиля может сильно влиять на решение о покупке следующей машины. Многие, на личном опыте познакомившись с достоинствами автомобиля, проехав на нем не одну тысячу километров, начинают испытывать приверженность к моделям своей марки. Или наоборот - больше не желают иметь ничего общего с ней.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с партнерскими площадками за 7 лет (с 2013 по 2020 год включительно) опросили более 12 тысяч российских автовладельцев, которым в ходе опроса задавался вопрос: «Какие марки автомобилей вы рассматриваете в качестве следующей покупки?». В результате был определен индекс повторной покупки семи премиальных марок - Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Volvo. Jaguar, Land Rover. Индекс показывает долю респондентов, выбравших в качестве следующей покупки марку, которой они владели на момент опроса.

Наибольшую лояльность к своему бренду показали обладатели BMW, индекс повторной покупки таких автомобилей составляет 82%. То есть, фактически 8 из 10 владельцев готовы «повторить» свою покупку при обновлении транспортного средства. Показатель Mercedes-Benz почти такой же высокий – 81,3%. Третье место в рейтинге занимает Volvo с показателем 77,5%. Индекс выше 75% продемонстрировали также марки Jaguar и Land Rover. О желании приобрести снова Lexus после продажи своей машины - заявило 74% владельцев авто данного бренда. Audi готовы повторно рассмотреть к покупке около 73% респондентов.

Эти автомобили, новые или с пробегом, можно найти в автосалонах проверенных дилеров.