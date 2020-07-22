За что любят свои автомобили владельцы Geely Atlas?

В рамках подготовки маркетингового отчета «Портрет автовладельца» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в июне 2019 года провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 100 владельцев автомобилей Geely Atlas. По результатам данного опроса был составлен их портрет, а также стало понятно, что они думают о своих автомобилях.

В ходе исследования участники опроса, 97% из которых - мужчины, рассказали, какие еще модели они рассматривали к покупке, прежде чем сделать окончательный выбор в пользу Geely Atlas. Более 27% респондентов в качестве альтернативы китайскому автомобилю рассматривали KIA Sportage, а практически каждый четвертый - Hyundai Creta (24,7%). В меньшей степени участники опроса видели себя за рулем Ford Kuga (16,9%), Hyundai Tucson (15,6%) и Haval H6 (14,3%).

Главными преимуществами Geely Atlas перед конкурентами, по мнению участников исследования, являются внешний вид/ дизайн автомобиля, отличное соотношение цены и качества, а также отсутствие на рынке аналогов по схожей цене. Кроме того, для многих главными аргументами при выборе стали эргономичность машины, ее комфорт и качество сборки.

Автовладельцы считают Geely Atlas современным, комфортным и красивым (стильным) автомобилем. Что касается удовлетворенности от владения этим автомобилем, то, по оценке владельцев, главными его достоинствами являются дизайн интерьера и экстерьера – 94,7 и 92,4 балла соответственно из 100 возможных. Кроме того, к «плюсам» Geely Atlas также относится управляемость и устойчивость на дороге (90 баллов). Что же касается недостатков, то часто автовладельцы высказывали свои замечания по поводу шумоизоляции (при довольно высоких баллах удовлетворенности), стойкости лакокрасочного покрытия и динамики разгона автомобиля.

В целом можно отметить, что автомобиль Geely Atlas очень нравится своим владельцам, т.к. многие их них выразили готовность рекомендовать его своим друзьям и знакомым (его индекс NPS составил 49,4%). Кроме того, 75% автовладельцев отметили, что в качестве следующей покупки готовы повторно рассмотреть автомобиль марки Geely. Совокупность этих показателей свидетельствует о высокой лояльности респондентов к автомобилю и к марке в целом.

Более подробную информацию по оценке Geely Atlas, а также других моделей смотрите в отчете «Портрет российского автовладельца».