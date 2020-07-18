Где вы моете свой автомобиль?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» решили выяснить, пользуются ли россияне услугами автомоек и каких именно. С этой целью в июле был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1600 автовладельцев. Всем им был задан вопрос «Где вы чаще всего моете свой автомобиль?».

Результаты исследования показали, что 8,4% респондентов совсем не моют автомобиль, считая, что для чистоты кузова достаточно хорошего дождика. Однако большинство автовладельцев уверены, что периодически мыть машину все-таки нужно. Более 30% респондентов указали, что чаще всего пользуются услугами «Обычной мойки». Вторым по популярности ответом стал – «На мойке самообслуживания» (28,5%). Еще 28,2% респондентов сказали, что моют автомобили самостоятельно. Пользуются сервисом «автоматическая мойка» - еще 4,3% из числа участников опроса. Самой малочисленной оказалась категория тех, кто заказывает выездную мойку (всего 0,4%).

Отметим также, что доля автовладельцев, которые пользуются мойками самообслуживания или моют автомобили самостоятельно, суммарно составляет 56,7% от общего числа участников исследования. Таким образом, эти люди составляют некий потенциал для развития этого вида сервисных услуг на рынке.

Комментирует Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживании ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Более 8% участников опроса признались, что не моют свой автомобиль, хотя скорее всего, просто делают это крайне редко. Хочу напомнить, что слой грязи опасен не только для краски, но и сказывается на безопасности: немытые стекла существенно ограничивают обзор.

Что касается лакокрасочного покрытия, то если редко мыть автомобиль в зимний период, это приводит к нарушению его целостности. Обычно в снегопад и мороз проезжую часть обрабатывают специальными химическими реагентами, разрушающими ЛКП и пренебрежение уходом обернется преждевременной коррозией, скорость возникновения которой зависит от качества покраски. Если не мыть авто, то и риск возникновения мелких повреждений увеличится.

Ухаживать за автомобилем необходимо не только в сезон реагентов на дороге, но и в остальное время. Например, если вовремя не смыть с кузова птичий помет, восстановить лакокрасочное покрытие сможет только полировщик - вещество проходит сквозь все слои краски и разъедает даже базовый слой.

Оптимальный вариант – посещать автомойку раз в 1-2 недели и выбирать те места, где используют проверенную качественную автохимию.