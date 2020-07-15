Кроссоверы сегмента SUV C: чей индекс NPS выше?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке исследования «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев»* оценили индекс потребительской лояльности (NPS) автомобилей этого класса. В исследовании приняли участие владельцы 15 моделей кроссоверов сегмента SUV C, присутствующих на российском рынке. В основу расчета индекса заложена специальная формула, базирующаяся на результатах ответов респондентов на вопрос: «Порекомендуете ли Вы автомобиль, используемый в настоящее время, своим друзьям, коллегам, знакомым?».

Как показывают результаты исследования, наилучший показатель NPS имеет «Чудо китайского автопрома» (как его назвали сами автовладельцы) - автомобиль Geely Atlas (49,4%). На втором месте с существенным отставанием от лидера - Honda CR-V с показателем 35,7%, а на третьем - Volkswagen Tiguan со значением индекса 31%. В ТОП-5 также попали автомобили Mazda CX-5 (28,5%) и Toyota RAV-4 (21,7%).

В аутсайдерах оказались автомобили с отрицательными значениями индекса NPS: Nissan X-Trail (-1%), Mitsubishi Outlander (-3,6%), Nissan Qashqai (-7,2%), Lifan X60 (-16,9%) и Renault Kaptur (-17,2%).

Как отмечают специалисты агентства «АВТОСТАТ», показатель NPS – это не столько оценка качественных характеристик товара и уровня удовлетворенности маркой, сколько оценка самой марки на перспективу и её коммуникационной составляющей. Чем выше NPS марки, тем больше позитивной информации о ней транслируют потребители и тем больше положительной информации о ней получает рынок.

В отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев» помимо индекса потребительской лояльности содержится информация об оценке различных параметров автомобилей их владельцами; о роли, которую играет автомобиль в жизни автовладельцев, о планах по замене автомобиля, а также рассчитаны другие показатели, характеризующие особенности выбора и эксплуатации автомобилей сегмента SUV C автовладельцами.

* Исследование проводилось путем онлайн-опроса в октябре 2018 – июле 2019 гг. В нем приняли участие более 3 000 автовладельцев.