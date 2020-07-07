Динамика российского авторынка в 1 полугодии 2020 года

За январь - июнь продажи новых автомобилей в России (по данным АЕБ) снизились на 23,3% по сравнению с 1 полугодием 2019 года. При этом в массовом сегменте они уменьшились на 23,8%, в то время как в премиальном - на 17,9%. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Объем реализации новых автомобилей в массовом сегменте составил 548 224 единицы. Эксперты отмечают, что среди ТОП-25 марок только у 6 наблюдается рост продаж, а остальные ушли «в минус». Наибольший рост по результатам 1 полугодия показал бренд Changan, реализация которого за указанный период выросла в 4 раза. Почти вдвое увеличилась она у бренда Haval (+90,8%). В тройке самых быстрорастущих оказалась еще одна китайская марка - FAW (+53%). Положительную динамику также продемонстрировали японский бренд Suzuki (+16,6%) и китайские Geely (+11,6%) и Chery (+4,3%).

Самое сильное падение среди лидеров рынка наблюдается у Lifan: объемы продаж автомобилей этого бренда в январе - июне 2020 года сократились на 76%. Более четверти от объемов 1 полугодия 2019 года потеряли Mitsubishi (-39,6%), Subaru (-32,6%), Datsun (-30,5%), Hyundai (-27,5%), KIA (-27,2%), УАЗ (-26,8%). На 20% и более снизилась реализация у Сhevrolet (-24,7%), LADA (-23,9%), Volkswagen (-23,5%), Peugeot (-23,1%) и Renault (-20%).

В премиальном сегменте продажи автомобилей в январе - июне составили 59 800 экземпляров. Здесь положительная динамика наблюдается только у Cadillac (+16,8%). Остальные 13 ушли «в минус». Самое сильное падение - у smart (-89,3%). Почти втрое упали продажи у Infiniti (-65,2%), вдвое - у Jaguar (-49,3%). Свыше 30% от прошлогодних объемов потеряли Genesis (-36,9%), Volvo (-35,7%), Jeep (-34,4%). Реализация автомобилей Land Rover снизилась на 29,1%. Еще у четырех немецких премиум-брендов (Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Audi) зафиксировано падение продаж в диапазоне от 10% до 20%. Минимальным оказалось оно у Lexus и MINI (в районе -8%).

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