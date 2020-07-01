Готовы ли россияне к автомобильным путешествиям этим летом?

Коронавирус внес серьезные изменения в планы россиян на летний отдых. Логично предположить: если заграничные путешествия (как правило, на поездах и самолетах) пока выглядят проблематично и небезопасно, наиболее привлекательным средством передвижения для отпускников становится автомобиль. Соответственно у людей может вспыхнуть интерес к отечественному туризму.

Так это или нет, решили выяснить специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и сайта «За рулем». С этой целью с 23 по 28 июня был проведен совместный онлайн-опрос, в котором приняло участие 1200 респондентов. В результате опроса выяснилось, что свыше половины респондентов (около 57%) действительно связывают свои планы на летний отдых с автомобилем.

Куда планируют поехать отдыхать на автомобиле участники опроса? Практически каждый пятый (22,4%) хочет поехать на машине к морю, а в планах у каждого шестого (16,2%) – нанести «автовизит» к родственникам и знакомым. В автомобильное турне по историческим местам и культурным центрам собираются поехать 10,3% из числа участников опроса. Еще 7,7% не думают о дальних путешествиях, их вполне устроят небольшие выезды на природу, например, на рыбалку.

Более 43% опрошенных ответили, что не поедут в автопутешествие. При этом каждый третий (33,9%) решил вообще никуда не ехать, а провести отпуск дома или на даче. А примерно каждый десятый (9,5%) высказался против автомобиля, т.к. предпочитает путешествовать самолетом или поездом.

Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

- Существенные отличия результатов опроса по сравнению с прошлогодними говорят о резком падении доходов. Люди вынуждены решать насущные ежедневные проблемы и тратить деньги только на самое необходимое, на отпуск средств уже не хватает. Кто-то опасается взлетевших цен на наших курортах – на проживание, питание и развлечения. Очевидно и то, что на самых популярных южных направлениях нас ждут большие пробки – половину впечатлений от отпуска можно оставить на дороге.

На мой взгляд, сейчас отличное время для автопутешествий одного дня. В радиусе 100 – 200 км от дома можно найти впечатляющие исторические и природные места, на которые в прежние годы мы почему-то не обращали внимания. А если найдется, где переночевать, можно организовать прекрасный уикенд и показать детям родной край. И не забывайте, что, прихватив с собой велосипеды, самокаты, надувные лодки и другие средства индивидуальной мобильности, вы откроете еще больше интересного.