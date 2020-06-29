Что думают о кроссовере Renault Kaptur его владельцы?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в марте 2019 года провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 200 владельцев Renault Kaptur. В ходе исследования респонденты рассказали, почему они выбрали именно этот автомобиль, какие еще модели перед покупкой рассматривали в качестве альтернативы, какие «плюсы» и «минусы» обнаружили в машине в процессе эксплуатации.

Как показал опрос, владельцы Kaptur считают его красивым/стильным, оригинальным и хорошо управляемым. Основным конкурентом для него респонденты назвали кроссовер Hyundai Creta – на этапе выбора большинство участников опроса (65%) рассматривали в качестве альтернативы именно «корейца». Почти каждый пятый (19%) обращал внимание на другого «француза» – Renault Duster. Некоторые задумывались о покупке Nissan Qashqai (9%), LADA Vesta (9%) или KIA Sportage (7%).

Что же заставило респондентов сделать выбор в пользу Renault Kaptur? Главными преимуществами этой модели 80% опрошенных назвали соотношение цена/качество и внешний вид автомобиля – в равной степени. Больше половины (67%) захотели приобрести кроссовер за высокую проходимость. Интересно, что на выбор 38% в значительной степени повлияла двухцветная окраска кузова, а для 34% – доступность обслуживания и ремонта.

Что касается удовлетворенности от владения этим кроссовером, то, по оценке владельцев, главным его достоинством является дизайн – 91 балл из 100 возможных. Кроме того, к «плюсам» Renault Kaptur также относятся управляемость и устойчивость (81 балл) и функциональность (77 баллов). Меньше всего по этой шкале набрали дизайн салона (64 балла), эргономичность (57 баллов) и динамика разгона (50 баллов).

Как показывает исследование, при всех своих достоинствах Renault Kaptur получил у респондентов низкий NPS (готовность рекомендовать автомобиль друзьям и знакомым): -17%.

Напомним, что эта модель вышла на российский рынок ровно четыре года назад – в июне 2016 года, а сейчас рынку предлагается уже обновленная его версия, об экспертной оценке которой можно прочитать тут.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».