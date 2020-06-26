Как россияне оценивают качество сборки китайских автомобилей?

В последние годы эксперты все чаще говорят о том, что отношение россиян к китайским автомобилям претерпело значительные изменения - по сравнению с тем, что было всего несколько лет назад, когда на рынке было много нареканий и к качеству этих машин, и к организации их сервисного обслуживания. Сегодня мы видим, что некоторые китайские бренды на российском рынке чувствуют себя лучше других - европейских, азиатских, американских - и несмотря на кризис в стране, на снижение покупательской способности населения и даже на пандемию, показывают положительную динамику.

В ноябре 2019 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и портал Авто Mail.Ru в рамках нового исследования "Рынок китайских автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка" провели онлайн-опрос, чтобы посмотреть, насколько изменилось отношение российских автовладельцев к китайским автомобилям. В опросе приняли участие более 8000 человек. Так более 60% опрошенных отметили, что за последние 5 лет китайские автомобили стали значительно лучше.

Самим же владельцам автомобилей из Поднебесной задавались вопросы, оценивающие уровень их удовлетворенности автомобилем по целому ряду параметров. Например, оценка такого показателя, как качество сборки. Для оценки использовалась 5-балльная шкала, где 5 баллов означало "полностью удовлетворен", 1 балл - "совершенно не удовлетворен". Далее по специальной методике данные приводились к 100-балльной шкале. Таким образом, максимальное количество баллов, которые мог набрать автомобиль - 100 баллов.

По результатам опроса самую высокую оценку получили автомобили бренда Haval, которым удалось набрать почти 95 баллов. Кроме того, автовладельцы высоко оценили качество сборки автомобилей Changan (86,8 балла) и Geely (86,2 балла). На четвертом месте этого рейтинга удовлетворенности оказались владельцы автомобилей Chery (82,6 балла), на пятом - Great Wall (80,6 балла). Замыкает рейтинг бренд Lifan с результатом чуть более 65 баллов.

Отметим, что в данный рейтинг попали только те марки автомобилей, которые на момент опроса использовали более 50 человек. Данные по другим результатам исследования находятся в нашем отчете.