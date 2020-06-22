Как владельцы LADA XRAY оценивают свой автомобиль?

В рамках подготовки маркетингового отчета «Портрет автовладельца» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос владельцев LADA XRAY. По результатам данного опроса был составлен их портрет, а также стало понятно, что они думают о своих автомобилях. Как выяснилось, автовладельцы считают LADA XRAY красивым (стильным), оригинальным и предназначенным для зрелых людей.

В качестве альтернативы для покупки большинство из них рассматривали LADA Vesta (45%), в меньшей степени конкурентами этому высокому хэтчбеку выступали KIA Rio (16%), Hyundai Solaris (14%), Renault Sandero (14%), LADA Granta (11%). В итоге выбор был сделан в пользу XRAY.

Респонденты ответили, почему. Во-первых - из-за интересного внешнего вида и оригинального дизайна (67%). Во-вторых, из-за оптимального соотношения «цена-качество» (59%) и доступного обслуживания (50%). В качестве достоинств автомобиля владельцы также отметили то, что модель продается на рынке недавно, является своего рода новинкой (36%) и то, что имеет высокий клиренс, а, следовательно, и хорошую проходимость (30%).

Среди участников опроса более половины (56%) не пожалели о покупке и получают от владения этой машиной положительные эмоции. Однако, как показывает исследование, при всех своих достоинствах LADA XRAY получил у респондентов низкий NPS (готовность рекомендовать автомобиль друзьям и знакомым): -37%.

Наряду с преимуществами (высокий клиренс, внешний вид, низкая цена), в ходе опроса автовладельцы указали целый ряд недостатков автомобиля. Так, почти каждый третий участник исследования (31%) отметил большой расход топлива у данного хэтчбека. Практически каждый девятый указал на дешевый пластик в отделке салона и плохую обзорность из-за широких стоек лобового стекла.

Более подробную информацию по оценке LADA XRAY, а также других моделей смотрите в отчете «Портрет российского автовладельца».