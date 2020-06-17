Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ в мае 2020 года

А что об этом думают эксперты? В очередном выпуске программы «АВТОСТАТ на удаленке» своим мнением делится исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в мае нынешнего года жители нашей страны купили 61,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 47,6% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Лидерство на российском рынке удерживает отечественная марка LADA – в прошлом месяце такие машины предпочли 15,6 тыс. россиян (-41,1% по сравнению с маем 2019-го). Таким образом, доля LADA составила 25,3%. Далее в рейтинге, составленном агентством, следуют корейские бренды KIA (7,9 тыс. шт.) и Hyundai (6,8 тыс. шт.), также на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер в сфере авторитейла продемонстрировавшие рыночное падение (на 51,3% и 47,6% соответственно).

В ТОП-10 марок по итогам мая все, без исключения, снизили результаты в диапазоне 30 – 60%. При этом наибольшее падение отмечено у японского Nissan (-57,7%), а наименьшее – у немецкой BMW (-33,2%).

В модельной структуре российского рынка первые две строчки занимают представители LADA. Лидером остается Granta – в мае автомобили данного семейства приобрели 6 тыс. россиян, что на 42% меньше, чем год назад. На втором месте – Vesta, которая разошлась тиражом в количестве 4,8 тыс. единиц (-42,1%). Звание самой популярной иномарки в мае сохранил KIA Rio с показателем 3,9 тыс. единиц (-43,3%).

В первой пятерке наиболее популярных также оказались кроссовер Hyundai Creta (3,2 тыс. шт.; -41,2%) и седан Hyundai Solaris (2,1 тыс. шт.; -52,8%). Самое глубокое падение в ТОП-20 среди моделей продемонстрировал лифтбек Skoda Rapid (-66,3%), а наименьшим оно оказалось у нашего внедорожника LADA 4x4 (-23,6%).

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

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* Данные подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.