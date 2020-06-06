На что отвлекаются автолюбители во время движения?

Ситуация с коронавирусом в последние два месяца заметно подправила статистику в России по ДТП. Так, по данным ГИБДД, только в апреле их число в нашей стране снизилось аж на 43% - по той простой причине, что транспорта во время объявленной в регионах самоизоляции стало ездить меньше.

Однако при любой загруженности дорог человеческий фактор был и остается основной причиной дорожно-транспортных происшествий. Поэтому специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и сайта «За рулем» решили узнать, на что чаще всего отвлекаются россияне, будучи за рулем? С этой целью с 29 мая по 3 июня был проведен совместный онлайн-опрос, в котором приняло участие более 1300 респондентов.

В результате опроса выяснилось, что лишь порядка 40% респондентов всегда предельно внимательны на дороге. А вот более 60% опрошенных подтвердили, что отвлекаются за рулем. При этом практически каждый второй (52%), признал, что главным отвлекающим объектом в поездках для него является смартфон/телефон.

Судя по данным опроса, во время движения более 40% водителей продолжают отвечать на звонки, свыше 7% - научились одной рукой писать СМС и делают это в пути, 4% - даже успевают просматривать соцсети. На другие причины, которые могут отвлечь водителя, пришлось всего 9% всех ответов.

Комментирует редактор «За рулем» Александр Виноградов:

- Я бы и рад сказать, что отношусь к тем, кто никогда не отвлекается от дороги. Но, увы, я отношусь к большинству и иногда отвлекаюсь на звонки. По возможности подключаю телефон к Bluetooth. Но это не всегда возможно.

Когда постоянно работаешь за рулем во время тестов, регулярные звонки из редакции - обычное явление. Бывает, что отвлекаюсь на соцсети или почту - но такое я себе позволяю только в глухих пробках, ни в коем случае не в движении. И очень хочется верить, что те 4%, что отвлекаются на соцсети, так же делают это на месте, во время заторов. В любом случае, даже отвлечение на звонки во время движения - это опасно. Ведь даже секундная потеря контроля может привести к печальным последствиям. Так что будьте внимательны и старайтесь не отвлекайся на посторонние вещи за рулем. Берите пример с 39% опрошенных, которые всегда внимательны. Главное, чтобы этот ответ был искренним!