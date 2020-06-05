Какие модели сегмента SUV (C) популярны в России?

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – апреле 2020 года россияне приобрели* чуть более 95 тыс. новых кроссоверов и внедорожников сегмента С. Это самый большой сегмент среди всех купленных новых SUV, доля которого составляет 45%.

Самой популярной моделью сегмента SUV (C) в нынешнем году стал кроссовер Toyota RAV4 нового поколения. Несмотря на самую высокую в ТОП-10 стартовую цену (1 млн 820 тыс. руб.), его владельцами по итогам 4 месяцев стали 12,6 тыс. россиян. Таким образом, на долю Toyota RAV4 пришлось 13,3% в сегменте SUV (C).

В свою очередь, на второе место в рейтинге опутился прежний лидер – Volkswagen Tiguan, который в «базе» стоит 1 млн 659 тыс. руб. Его результат – 10,7 тыс. купленных автомобилей, что соответствует доле 11,3%. В тройку лидеров вошел еще один «японец», Nissan Qashqai, с ценой от 1 млн 319 тыс. руб. При этом его тираж составил 8,4 тыс. экземпляров, а доля – 8,8%.

Сопоставимую начальную цену, от 1 млн 389,9 тыс. руб., имеет кроссовер KIA Sportage, который занимает четвертое место (8,2 тыс. шт.). Замыкает пятерку самых популярных моделей SUV (С) Nissan X-Trail (7,1 тыс. шт.), чья стартовая цена начинается от 1 млн 676 тыс. руб.

Показатели остальных кроссоверов, попавших в наш рейтинг, представлены на картинке. Найти их можно и в салонах проверенных дилеров.

* Данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.