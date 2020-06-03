На покупку каких автомобилей тратят деньги россияне: ТОП-10 марок

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по апрель 2020 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 697,5 млрд рублей. Это на 10,3% меньше, чем за тот же период прошлого года (777,2 млрд руб.).

Больше всего денег было потрачено на покупку автомобилей KIA и Toyota – по 76,7 млрд рублей. Но если у корейского бренда этот показатель за год сократился на 20,4%, то у японского – на 1,1%. На третьем месте нашего рейтинга находится баварская премиум-марка BMW с результатом 59,6 млрд рублей. Чуть меньше россияне потратили на автомобили другого немецкого премиального бренда –Mercedes-Benz (59,5 млрд руб.), а замыкает пятерку лидеров отечественная LADA (58,8 млрд руб.). Отметку в 50 млрд рублей преодолевает и корейский Hyundai. У других марок этот показатель ниже.

Эксперты агентства отмечают, что ещё в 1 квартале россияне потратили на покупку новых легковых машин больше, чем за тот же период 2019 года (+11%). Но из-за апрельского обрушения (-73%) авторынка – вследствие пандемии коронавируса и последовавших ограничений в работе автодилеров –резко сократился и показатель ёмкости. Так, в апреле жители нашей страны купили автомобилей лишь на 70 млрд рублей, хотя прежде среднемесячный показатель немного превышал 200 млрд рублей.

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