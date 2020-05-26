Какие автомобили россияне считают самыми эргономичными: ТОП-10 марок

Когда вы садитесь в свой автомобиль и вам легко и удобно настраивать климат-контроль, управлять музыкой или навигацией, регулировать положение руля и водительского кресла – это не просто случайная удача, но результат кропотливого труда многих специалистов. Одна из главных задач проектирования автомобиля – добиться, чтобы все элементы управления автомобилем находились в нужном месте, а их назначение было понятно водителю без подсказок. Совокупность всех этих качеств определяет одну из важнейших характеристик автомобиля – его эргономичность.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, какими характеристиками автомобиля россияне удовлетворены больше всего. В ходе данного исследования* оценка производилась по 5-балльной шкале, где 1 балл – совершенно не удовлетворены, а 5 баллов – полностью удовлетворены. Показатели рассчитывались по специальной методике и для большей наглядности были приведены к 100 баллам. Одной из характеристик, по которым проводилась оценка удовлетворенности, была эргономичность автомобиля.

Согласно данным опроса, самыми эргономичными автомобилями являются Mercedes-Benz (владельцы оценили их на 93,6 балла из 100 возможных). В тройку лидеров с результатами свыше 90 баллов вошли автомобили еще двух премиальных брендов – BMW (92,6 балла) и Audi (91,3 балла). На четвертой позиции расположился представитель массового сегмента – Skoda. Эргономичность автомобилей этой марки автовладельцы оценили в 89,5 балла. ТОП-5 замыкает еще один премиум-бренд – Volvo (88,7 балла).

Стоит отметить, что эргономичность остальных марок автомобилей, вошедших в ТОП-10, также была высоко оценена их владельцами (более 80 баллов из 100 возможных).

* Исследование проводилось путем онлайн-опроса в январе 2020 года. В нем приняли участие более 2500 владельцев новых автомобилей 2018 – 2019 гг. выпуска.