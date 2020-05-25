Динамика российского рынка новых автомобилей по сегментам в апреле

Сегмент SUV остается крупнейшим на российском рынке. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его доля в апреле 2020 года составила 49,7%. Иными словами, каждый второй новый автомобиль, купленный* в прошлом месяце, был кроссовером или внедорожником. В количественном выражении это равно 27,1 тыс. единиц – на 58% меньше, чем в апреле 2019 года.

Также довольно значительным сегментом нашего авторынка является сегмент В. На него пришлось 34,7%, что эквивалентно 18,9 тыс. приобретенных жителями нашей страны новых легковых машин (-69,3%). Таким образом, суммарная доля этих двух сегментов составляет около 85%. В свою очередь, на каждый из оставшихся сегментов приходится менее 5% российского рынка.

Если в сегменте В самой популярной моделью является LADA Granta, то среди SUV первенствует Hyundai Creta. Их апрельские показатели составили 4564 и 2484 автомобиля соответственно. Модели-лидеры других сегментов рынка, а также их результаты, представлены на картинке.

Найти эти автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.

* Примечание: данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма