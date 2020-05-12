Сколько стоят самые популярные в России китайские кроссоверы?

В первом квартале 2020 года лидером продаж среди автомобилей китайских марок в нашей стране стал кроссовер Haval F7. Несмотря на достаточно высокую цену (от 1 489 тыс. до 1 859 тыс. рублей), объем реализации этой модели за отчетный период составил 1 658 единиц. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», остальные позиции в ТОП-10 также принадлежат представителям сегмента SUV.

С отставанием всего в 30 автомобилей второе место занял кроссовер Geely Atlas, который долгое время удерживал первенство по продажам среди китайских моделей. Его результат составляет 1 628 проданных единиц, а цена стартует от 1 205 тыс. рублей. В тройку лидеров вошел и кроссовер Haval H6 (1 213 шт.), тираж которого тоже превысил тысячу единиц. Базовая комплектация этой модели оценивается в 1 148 тыс. рублей.

А вот компактный кроссовер Chery Tiggo 4 с минимальной в рейтинге ценой (от 920 тыс. до 1 250 тыс. рублей) занял только четвертое место с результатом 955 проданных автомобилей.

В ТОП-5 самых продаваемых китайских моделей вошел Changan CS35PLUS (897 шт.; от 1 160 тыс. рублей), следом за которым идет самая дорогая модель в рейтинге – купе-кроссовер Haval F7x. Его ценовой диапазон варьируется от 1 590 тыс. до 1 859 тыс. рублей, а продажи за отчетный период составили 670 единиц. Седьмым стал Geely Emgrand X7 с достаточно демократичной ценой от 1 030 тыс. рублей и результатом продаж 543 штуки.

Кроссоверы, занимающие места с восьмого по десятое (Chery Tiggo 7, Haval H2, DFM AX7), имеют сопоставимую стартовую стоимость – от 1 128 тыс. до 1 229 тыс. рублей. При этом объемы их реализации даже не дотягивают до 500 единиц.

Найти автомобили китайских марок (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

Примечание: указанные на графике средневзвешенные цены рассчитаны на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).