Владельцы каких автомобилей наиболее привержены их бренду?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование и оценили долю автовладельцев, приверженных бренду своего автомобиля. Данное исследование было проведено путем онлайн-опроса в январе 2020 года. В нем приняло участие 2500 владельцев новых автомобилей 2018 – 2019 года выпуска (не старше 2 лет в эксплуатации).

Отметим, что степень приверженности бренду определяется количеством покупателей, которые предпочитают его другим. Чем выше эта характеристика, тем ценнее бренд. Для определения показателя лояльности бренду участников исследования попросили указать марку предыдущего автомобиля, с которого они пересели на нынешний.

Как показывают результаты опроса, лидерство в рейтинге по показателю приверженности марке разделили между собой отечественная LADA и шведская Volvo (по 50%). Иными словами, каждый второй владелец автомобилей этих марок остался им верен при смене машины. На третьем месте с результатом 42,7% расположился немецкий BMW. Немного уступил ему другой премиум-бренд из Германии – Mercedes-Benz (41,5%).

В середине рейтинга находятся Mazda и Chery, с близкими по значению показателями (36,5% и 36% соответственно). Стоит отметить, что и остальные марки автомобилей, вошедшие в первую десятку, демонстрируют довольно высокий уровень приверженности бренду – в интервале от 33% до 35%. Это свидетельствует о том, что примерно каждый третий владелец автомобилей Audi, Subaru, Toyota и KIA не сменил марку.

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