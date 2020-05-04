На сколько упадет российский рынок грузовиков? | АВТОСТАТ

На сколько упадет российский рынок грузовиков?

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Прогноз рынка новых грузовиков
Автомобильный рынок России - 2020
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Рынок новых грузовых автомобилей в России в текущем году может рухнуть на 40 – 60%. Такой прогноз представил директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в рамках онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day», которая состоялась 23 апреля.

Эксперт напомнил, что рынок коммерческих автомобилей падает сильнее и глубже, и в гораздо большей степени зависит от программ господдержки. Учитывая все факторы, которые оказывают влияние на рынок новых грузовиков, в 2020 году его объем может составить от 32,3 тыс. до 48,4 тыс. штук. Таким образом, эти показатели будут самыми низкими за последние несколько лет.

Более подробная информация о тенденциях развития российского авторынка содержится здесь.

, источник: АВТОСТАТ

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