Лидеры авторынка Москвы в 1 квартале 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые три месяца 2020 года жители Москвы купили 54,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 13,1% больше по сравнению с АППГ.

Лидерство на местном рынке принадлежит корейской марке KIA – в 1 квартале на дорогах столицы появилось 7,6 тыс. новых таких машин (+13,9%). На второй строчке находится другой корейский производитель – Hyundai, показатель которого за отчетный период достиг 5,6 тыс. автомобилей (+15,6%). Замыкает тройку лидеров на рынке Москвы немецкий бренд Volkswagen, результат которого в январе – марте 2020 года составил 4,9 тыс. единиц (+14,9%).

Стоит отметить, что почти все марки, входящие в ТОП-10 авторынка Москвы, показывают положительную динамику. Исключение составил только французский Renault, продажи которого в столице упали почти на 20%. При этом наибольший рост демонстрирует японский бренд Nissan (+57,2%).

Самой популярной моделью у москвичей является Nissan Qashqai, рыночные показатели которого в 1 квартале 2020 года составили 2,8 тыс. автомобилей и увеличились в 2,5 раза. На второй позиции рейтинга находится седан Volkswagen Polo, который выбрали 2,6 тыс. жителей столицы (+30,7%). На третьем месте – KIA Rio, разошедшийся тиражом в почти 2,5 тыс. экземпляров (+14%). В ТОП-5 модельного рейтинга Москвы также попали Hyundai Creta (2,2 тыс. шт.; +28,7%) и Volkswagen Tiguan (1,6 тыс. шт.; +19,5%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», пять моделей в ТОП-20 демонстрируют рыночное падение, причем самое сильное зафиксировано у Skoda Rapid (-19,8%). А вот наибольший рост рынка в 1 квартале отмечен у Nissan Qashqai (+152,4%).

Все эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.