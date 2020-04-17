Динамика продаж автомобилей по сегментам в 1 квартале 2020 года

В январе – марте текущего года продажи новых легковых автомобилей в России составили 375,5 тыс. единиц, что на 2,2% больше по сравнению с результатом предыдущего года.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что только в двух сегментах рынка наблюдается положительная динамика (PickUp и SUV), остальные ушли «в минус». Самое большое падение демонстрирует сегмент A (-66,4%), который не оказывает серьезного влияния на рынок, имея долю всего 0,1%.

Традиционно самым крупным сегментом российского рынка остается SUV. Так, за 1 квартал текущего года было продано 183,2 тыс. новых кроссоверов и внедорожников (+11,6%), что составляет 48,8% от общего количества реализованных автомобилей в России. Лидерство здесь удерживает Hyundai Creta (18,8 тыс. шт.; +12,2%), за которым следуют Toyota RAV4 (11,6 тыс. шт.; +96,4%) и Volkswagen Tiguan (8,8 тыс. шт.; +20,1%).

На втором месте находится сегмент В, доля которого за указанный период составила 36,2%. Автомобили этого класса в январе – марте разошлись тиражом в 136 тыс. экземпляров (-2,8%). Лидирует здесь отечественная LADA Granta (29,7 тыс. шт.; +3,6%). На втором месте по объемам продаж находится LADA Vesta (26,8 тыс. шт.; -4%), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (22,9 тыс. шт.; +2,8%).

Далее, с огромным отставанием, следует сегмент D, на долю которого в 1 квартале пришлось 5,1%. Реализация машин этого класса составила 19,3 тыс. единиц, показав при этом падение (-12%). За ним следует сегмент С с показателем 16,9 тыс. реализованных автомобилей и падением на 17,7%. Отметим также, что доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 3%. Информация по их продажах и моделям-лидерам представлена на картинке.

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