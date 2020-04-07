Структура российского автопрома: предприятия-лидеры в 2019 году

В 2019 году российские автозаводы в общей сложности произвели 1,72 млн единиц автомобильной техники. Такие данные содержатся в отчете «Автопром в России. Итоги 2019 года, перспективы», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

При детальном рассмотрении итогов прошлого года эксперты отметили, что в структуре производства автомобилей в нашей стране порядка половины (47,1%) приходится всего на три предприятия: АВТОВАЗ, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и «Автотор».

Самая большая доля в российском автопроме – у АВТОВАЗа (20,5%). Можно сказать, что каждый пятый автомобиль в 2018 году был выпущен в Тольятти. На долю «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (14,2%) приходится примерно каждый седьмой произведенный автомобиль. С конвейера «Автотора» (12,4%) сошла практически каждая восьмая машина в стране.

Что касается остальных автопроизводителей, то с долей в диапазоне 5 – 9% находятся четыре предприятия в стране: «Фольксваген Груп Рус», ГАЗ, «ЛАДА Ижевск» и «Рено Россия». У «Тойота Мотор», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» этот показатель составляет 4,3% и 3% соответственно. Доля УАЗа, «ПСМА Рус» и КАМАЗа находится в интервале от 2% до 2,5%. У оставшихся производителей она еще меньше.