Как экономика и коронавирус меняют планы на покупку автомобиля?

Ситуация с распространением коронавируса в России пока лишь набирает обороты, однако уже остановились автозаводы, одни дилерские центры переходят на онлайн-продажи автомобилей, другие на время закрылись. Да еще и курс рубля упал из-за обвала цен на нефть…

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» решили узнать, как эти факторы влияют на планы россиян по покупке автомобиля (нового или с пробегом). В связи с этим с 27 марта по 2 апреля мы провели совместный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1400 автовладельцев.

Как показали результаты исследования, 42,2% респондентов считают, что сейчас не время для такой покупки, поскольку есть более важные вещи. Однако оставшиеся – их больше половины (57,8%) – хотели бы купить машину. При этом 43,8% участников опроса признались, что их останавливает финансовый вопрос. «Денег как не было, так и нет», - ответили 29,9%. Еще 13,9% опрошенных не хотят связываться с кредитами.

Между тем, практически каждый десятый (10,1%) согласился, что сейчас – самое время покупать машину, пока цены на автомобили не выросли еще больше. А вот 2,5% респондентов ответили, что хотели бы купить автомобиль, но откажутся от этого только потому, что боятся подцепить коронавирус и «лучше посидят дома». Еще 1,4% созрели до приобретения личного транспорта, поскольку «в общественном сейчас ездить опасно».

Комментирует Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ»:

- Я отношу себя к тем 10%, которые будут покупать автомобиль. Более того, я уже это сделал – в конце марта! Все так совпало, что я решился на этот шаг. Во-первых, прежний автомобиль стал доставлять хлопоты – надо было его продавать. Во-вторых, ситуация с падением рубля и распространением коронавируса вынуждала действовать оперативно. Сами понимаете, цены на автомобили начали расти, а коронавирус стал рушить логистические цепочки, что и вовсе грозило дефицитом…

Рассматривал объявления на «вторичке», но не нашел нормальных вариантов по иномаркам с пробегом. Тогда решил рассмотреть покупку нового автомобиля, но уже отечественной марки. К тому же программы господдержки еще действуют! В итоге купил по программе «Семейный автомобиль» новую «Весту SW» – считайте, что уже сэкономил 10%. А еще удалось найти машину, выпущенную в декабре 2019 года, на которую распространяются скидки, а дилер в подарок устанавливает «сигналку» с автозапуском. В общем, более 100 тысяч рублей я выгадал!

Комментирует Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

- Честно говоря, мне кажется, что увязывать важность покупки с нынешними катаклизмами немножко неправильно. Если человек действительно собирался купить машину, но просто слишком долго раздумывал, а тут налетели всяческие вирусы, нефтяные скандалы и биржевые курсы в одном флаконе, то бежать в автосалон нужно было в первый же день, когда рубль ощутимо подпрыгнул. В этом случае можно было рассчитывать на прежние цены, не связанные с курсом валюты.

А сейчас ждать снижения курса, скорее всего, не стоит. Да и автозаводы повсюду остановились. Поэтому предугадать, когда все это вновь заработает, и почем тогда будут машины, почти невозможно. Уверен, что они подорожают. То же, кстати, относится и к подержанным машинам. Те, кто хотел их продать, сейчас не торопятся, цены наверняка подрастут.

Из перечисленных выше ответов повеселили юмористы, собравшиеся покупать машину из-за опаски подцепить что-то нехорошее в трамвае… Прямо как в древнем анекдоте про грузина, которому сын-студент пожаловался, что ему стыдно ездить на «Волге», поскольку все остальные ездят на автобусе, и он при этом сильно выделяется… Грузин прислал ему кучу денег и записку: «Купи автобус – нэ выдэлайся!».

А насчет того, что сейчас есть дела и поважнее, согласен с 42% респондентов. Гулять с собакой, по крайней мере, разрешено, а вот можно ли будет подходить к машине – дело темное…