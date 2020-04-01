Ценовое позиционирование самых популярных в России премиальных седанов

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», самым продаваемым седаном премиум-сегмента в нашей стране является BMW 5-series. Объем реализации этой модели за первые два месяца текущего года достиг 1 017 единиц. Стоимость базовой и топовой комплектаций BMW 5-series составляет 3 180 тыс. и 5 260 тыс. руб. соответственно.

Следом, с заметным отставанием от лидера, идет немецкий Mercedes-Benz E-Class с результатом 697 проданных единиц и стартовой стоимостью в 3 300 тыс. руб. Замкнул тройку лидеров еще один седан этой же марки – Mercedes-Benz C-Class. За отчетный период в России было куплено 435 таких автомобилей с начальной ценой 2 450 тыс. руб.

Всего на 7 автомобилей меньше, то есть 428 единиц, составляют продажи модели BMW 3-series, которая занимает четвертое место в рейтинге. Ее базовая комплектация оценивается в 2 460 тыс. руб.

Примечательно, что модели с наиболее доступной стартовой ценой занимают лишь пятую и шестую строчку в ТОП-10. Так, в пятерку бестселлеров вошел Audi A4 с результатом 289 реализованных автомобилей и стоимостью от 2 079 тыс. руб. Шестым стал Mercedes-Benz A-Class с объемом продаж 183 единицы и ценой от 1 850 тыс. руб.

Самую низкую в рейтинге стоимость имеет Audi А3 – его базовая комплектация стоит 1 671 тыс. руб., а топовая версия – 2 257 тыс. руб. Однако эта модель заняла лишь 10 строчку в ТОП-10 с показателем продаж 122 единицы за два первых месяца нынешнего года. При этом самый дорогой седан в рейтинге, Mercedes-Benz S-Class, смог занять 8 место, разойдясь тиражом 164 экземпляра. Его стартовая стоимость почти в пять раз превышает стоимость Audi A3 и составляет сегодня 7 990 тыс. руб.

Что касается остальных премиальных седанов, то эксперты сайта «Цена Авто» собрали десятку самых продаваемых, а также привели их минимальную и максимальную цены. На представленной картинке можно увидеть, почему именно их выбирают россияне.