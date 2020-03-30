ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей в России

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам января - февраля 2020 года реализация новых автомобилей китайских марок в России составила 6 241 экземпляр. Львиная доля от этого числа (95%) приходится на сегмент SUV - именно эти модели сформировали десятку бестселлеров.

Самым популярным китайским автомобилем на российском рынке является Geely Atlas. Его доля в общих продажах составляет почти 17%, а объем продаж составил 1053 автомобиля. При этом стоимость данной модели не является самой низкой в рейтинге - базовая комплектация Geely Atlas оценивается в 1 169 990 руб.

Гораздо более высокую цену (от 1 489 000 руб.) имеет Haval F7, который идет следом за Geely Atlas и занимает 16,3% от общего объема продаж. Отметим, что базовая стоимость Haval F7 является одной из самых высоких в рейтинге, тем не менее, продажи этой модели также преодолели тысячный рубеж и составили 1 016 единиц.

Еще одна модель марки Haval замыкает тройку лидеров. Кроссовер Haval F6 разошелся тиражом в 819 экземпляров, а его стоимость начинается от 1 148 000 руб. Следом за ним идет Changan CS35Plus с объемом продаж в 516 автомобилей и стартовой ценой от 1 159 900 руб.

Примечательно, что 5 и 6 место заняли две модели с наименьшей начальной ценой. В пятерку самых популярных вошел Chery Tiggo 4 (от 949 900 руб.), его владельцами за отчетный период стали тоже 516 россиян. Шестую строчку в ТОП-10 занимает Geely Emgrand X7 с начальной ценой от 999 990 руб. и с результатом 337 проданных автомобилей.

Моделью с самой высокой в рейтинге стартовой стоимостью является Haval F7x - базовая комплектация этого кроссовера стоит 1 589 000 руб. Эта модель заняла 7-ю строчку в рейтинге с показателем продаж 331 автомобиль.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 также вошли: Chery Tiggo 7 (187 шт.; от 1 219 900 руб.), DFM AX7 (168 шт.; от 1 229 000 руб.) и Haval H2 (159 шт.; от 1 128 000 руб.). Доля этих моделей не превышает 3% в общем объеме продаж автомобилей китайских брендов.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году - смотрите в «Календаре новинок».