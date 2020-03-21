Почему россияне выбирают кроссоверы и внедорожники?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» в ходе онлайн-опроса решили выяснить, какие преимущества кроссоверов и внедорожников наиболее привлекательны в глазах российских автовладельцев. Напомним, что сегмент SUV является самым крупным на российском рынке.

Всем участникам опроса, которых оказалось более 1500 человек, был задан вопрос: «Многие выбирают SUV, а вы себе возьмете?». «Да», - ответили 64,7%, таким образом подтвердив высокий спрос на кроссоверы и внедорожники в РФ.

При этом практически каждый второй пояснил, что ценит кроссоверы и внедорожники из-за их большей проходимости. «С нашими дорогами – только SUV», - так ответили 52,2% респондентов. Всего лишь 7,1% отметили, что «это красиво». А вот для 5,4% оказалось важным, что такие автомобили, как правило, обладают более внушительными габаритами, чем другие. «Размер в России имеет значение», - считает данная категория опрошенных.

Отметим также, что каждый третий участник опроса (35,3%), судя по ответу, не следит за модой и при выборе автомобиля руководствуется какими-то иными соображениями, не связанными с его принадлежностью к тому или иному рыночному сегменту.

Комментирует Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ»:

- Результаты опроса практически совпадают с тем, что происходит на рынке. Тех, кто считает, что для наших дорог нужны только кроссоверы или внедорожники, оказалось более половины опрошенных. А автомобили сегмента SUV как раз лидируют по продажам – в 2019 году их доля, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», достигла 44,5%.

В абсолютном выражении реализация новых кроссоверов и внедорожников в РФ составила 727 тыс. единиц. При этом наибольшее предпочтение здесь россияне отдали автомобилям подсегмента SUV (C), на долю которых пришлось 44%. Самой популярной моделью тут стал Volkswagen Tiguan. Подсегменту SUV (B), где первенствует Hyundai Creta, принадлежит 26% от общих продаж кроссоверов и внедорожников. 20% занял подсегмент SUV (D), а оставшиеся 10% – SUV (E). Лидерами среди них стали Skoda Kodiaq и Toyota Land Cruiser 200 соответственно.

Комментирует Алексей Ермилов, директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Такие преимущества кроссоверов и внедорожников, как проходимость и высокая посадка, уровень безопасности и отличная управляемость в плохих погодных условиях, престижность и внешний вид привлекают более половины россиян в возрасте от 17 до 34 лет, каждого пятого в возрасте 50+, каждого седьмого предпринимателя в качестве авто для бизнеса и каждую восьмую молодую маму в России.

Такой выбор продиктован не модными тенденциями, а необходимостью: вместительность кроссоверов при их компактности – незаменимая функция в городе, особенно, в мегаполисах, где места для парковки ограничены. Для путешествий большой компанией или с детьми большой объем багажника, который обычно предлагают автомобили сегмента SUV, – значимое преимущество.

Для городской среды наиболее подходят компактные и среднеразмерные кроссоверы, отличающиеся экономным расходом и универсальностью, такие как Skoda Kodiaq и Toyota RAV4, а для передвижения в условиях бездорожья – кроссоверы и внедорожники с полным приводом, высокой посадкой, хотя стоит учитывать, что такие автомобили расходуют больше топлива – Land Rover Discovery, Volkswagen Touareg, KIA Telluride, Nissan Pathfinder и другие.