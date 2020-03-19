Какой кроссовер сегмента SUV C является самым экономичным?

Автомобили с низким расходом топлива пользуются высоким спросом. Прежде всего, покупка такой машины может стать экономически выгодной в процессе ее эксплуатации.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке исследования «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев»* решили выяснить, какие автомобили этого класса являются наиболее экономичными (по мнению их владельцев). В исследовании приняли участие владельцы 15 моделей кроссоверов сегмента SUV C, присутствующих на российском рынке.

Согласно данным опроса, самым экономичным автомобилем сегмента SUV C, по мнению автолюбителей, является Mazda CX-5 с показателем 80,7 балла из 100 возможных. В ТОП-5 по этому показателю, с небольшим отставанием друг от друга, также вошли: Toyota RAV4 (68,3 балла), Subaru Forester и Nissan Qashqai (по 67,5 балла), а также Honda CR-V (65,8 балла). Автомобилями с менее умеренным расходом топлива в данном рейтинге, по результатам оценки владельцев, стали Suzuki Grand Vitara и Renault Kaptur, набравшие 31,3 и 41,4 балла соответственно.

В новом отчете содержится более полная информация об оценке различных параметров автомобилей их владельцами; о роли, которую играет автомобиль в жизни автовладельцев, о планах по замене автомобиля, также рассчитан индекс потребительской лояльности и другие показатели, характеризующие особенности выбора и эксплуатации автомобилей сегмента SUV C автовладельцами.

Узнать актуальную стоимость кроссовера (и не только) на рынке всего за 1 минуту можно с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Исследование проводилось путем онлайн-опроса в октябре 2018 – июле 2019 гг. В нем приняли участие более 3 000 автовладельцев. В ходе опроса респондентам предлагался ряд параметров, которые они оценивали, как подходящие (или не подходящие) их автомобилю. Оценка производилась по 5-балльной шкале, где 1 – совершенно не соответствует указанной характеристике, а 5 – полностью соответствует. Далее, по специальной методике, показатели оценки приводились к 100 баллам.