Российский парк грузовых автомобилей: показатели на 1 января 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывается 3,78 млн грузовых автомобилей. Средний возраст этого парка составляет 21,2 года, причем 64,7% всех грузовых автомобилей в стране пребывают в возрасте старше 15 лет. Доля иномарок здесь составляет практически треть российского парка (33%). В то же время во владении юридическими лицами находится 52,1% от общего объема HCV. На долю дизельных приходится 69,5% от общего парка грузовых машин, а экологическим стандартам «Евро-4» (и выше) соответствует 19,8% таких автомобилей.

Самый крупный из региональных парков грузовой техники находится в Москве, где числится 160,3 тыс. экземпляров. В Московской области, которая на на втором месте рейтинга, насчитывается еще 155,8 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край (144,2 тыс. шт.). Еще в пяти субъектах РФ (Ростовская область, Иркусткая область, Татарстан, Ханты-мансийский автономный округ, Новосибирская область) тоже зарегистрировано более 100 тыс. грузовиков.

Что касается марочной структуры российского парка грузовой техники, то лидером здесь является КАМАЗ (927,3 тыс. шт.), на втором месте – ГАЗ (729,8 тыс. шт.), а замыкает первую тройку ЗиЛ (495,6 тыс. шт.). Причем на долю этих трех марок приходится около 57% всего парка HCV в РФ. Среди иномарок больше всего в стране числится грузовых автомобилей марки Volvo (105,4 тыс. шт.).

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