ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV в январе – феврале 2020 года

Самый крупный сегмент российского авторынка, сегмент кроссоверов и внедорожников, в январе-феврале 2020 года показал рост на 6%, а его доля превысила 47% от всего объема продаж новых легковых автомобилей в стране.

Лидером здесь остается Hyundai Creta – за 2 первых месяца нынешнего года россияне приобрели больше 12 тыс. экземпляров этой модели. Ее ценовой диапазон варьируется от 957 до 1 500 тыс. руб.

Парадоксально, но вторую строчку занимает Toyota RAV4 с максимальной в рейтинге ценой за базовую комплектацию – от 1 756 тыс. руб. Топовая версия также имеет одну из самых высоких цен в десятке лидеров – 2 661 тыс. руб. Сопоставимые цены и у Volkswagen Tiguan, который замыкает тройку лидеров. Этот кроссовер предлагается к продаже от 1 539 до 2 689 тыс. руб.

При этом объемы продаж этих двух моделей составляют 6 302 и 5 197 единиц соответственно, что почти в полтора раза превосходит объемы продаж самого бюджетного в сегменте SUV внедорожника – отечественной LADA 4x4. Несмотря на стоимость от 554 до 673 тыс. руб., LADA 4x4 занимает лишь седьмую строчку в ТОП-10 с результатом 3 830 проданных автомобилей.

Следом за ней идет еще один бюджетный кроссовер – Renault Duster, минимальная стоимость которого составляет 719 тыс. руб., а максимальная – 1 172 тыс. руб. Тем не менее, эта модель находится только на восьмом месте по объемам продаж, в январе-феврале владельцами Duster стали 3 816 россиян.

Кроме того, в десятку самых популярных SUV вошел чешский Skoda Kodiaq, продажи которого превысили 3,3 тыс. автомобилей. Эксперты отмечают, что этот кроссовер имеет не только самую высокую стоимость топовой комплектации (3 197 тыс. руб.), но и максимальную средневзвешенную цену среди всех лидеров этого рынка.

Что касается остальных моделей сегмента SUV, то эксперты сайта «Цена Авто» собрали десятку самых продаваемых, а также привели их минимальную и максимальную цены. На представленной картинке можно увидеть, почему именно их выбирают россияне.

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