Лидеры авторынка России в феврале 2020 года

В феврале 2020 года продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране составили 119 073 единицы, снизившись на 2,2% по сравнению с февралем 2019 года.

Маркой-лидером этого рынка по-прежнему остается LADA. Продажи таких автомобилей в феврале составили 25 002 экземпляра, что соответствует доле рынка 21%. Вторую строчку рейтинга занимает корейская KIA с результатом 17 107 реализованных автомобилей и рыночной долей 14,4%. В тройку лидеров вошел еще один корейский бренд, Hyundai, с показателем 14 368 проданных машин и долей 12,1%. Таким образом, суммарно на долю этих брендов в прошлом месяце пришлось порядка половины (47,5%) российского авторынка.

Эксперты отмечают, что только у четырех из десяти марок-лидеров отмечается рост продаж по сравнению с февралем 2019 года, а остальные шесть показывают отрицательную динамику. При этом самый высокий рост демонстрирует Renault (+19,1%), а наибольший спад отмечается у Skoda (-12,5%).

Лидерство среди моделей, несмотря на снижение продаж, сохранила за собой российская LADA Granta. Объем ее реализации в феврале составил 9 559 единиц (-9,6%). На втором месте - корейская KIA Rio с результатом 8 367 проданных автомобилей (+17,8%). Замыкает тройку лидеров LADA Vesta, чьи продажи достигли 8 107 единиц (+1,8%). В пятерку лидеров также вошли две модели Hyundai - кроссовер Сreta (6 636 шт.; +9,1%) и седан Solaris (4 453 шт.; +0,1%). В целом же из 20 моделей-лидеров у 11 зафиксирован рост продаж в феврале, при этом наибольший - у Toyota RAV4 (+101,8%). Остальные 9 моделей демонстрируют падение: от -9,3% (LADA Largus) до -21,3% (Skoda Rapid).

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