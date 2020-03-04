Парк транспортных средств в России: как он изменился за 10 лет?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за последние 10 лет парк транспортных средств в нашей стране вырос на треть. Если на начало 2010 года его объем составлял 43,9 млн единиц, то на 1 января 2020 года он достиг 58,7 млн штук. Отметим, что здесь, помимо легковых и грузовых автомобилей, LCV и автобусов, учитываются еще мотоциклы и прицепы (включая полуприцепы).

За прошедшие 10 лет увеличение парка произошло в большинстве указанных сегментов, кроме автобусов и мотоциклов. При этом автобусы, которые занимают самую малую долю в парке, остались на прежнем уровне (0,4 млн шт.), а вот парк мотоциклов уменьшился на 14% до 2,4 млн.

Значительную долю в российском парке ТС по-прежнему занимают легковые автомобили, их количество за 10 лет выросло на 40% - с 31,8 до 44,5 млн штук.

На миллион больше стало легких коммерческих машин: на начало 2020 года их насчитывалось 4,2 млн шт. (+31% по сравнению с 2010 годом). Грузовики показывают более скромный рост (+9%), однако и их численность подросла с 3,5 до 3,8 млн единиц. Парк прицепов показывает самую высокую динамику роста (+55%). Если раньше он насчитывал 2,2 млн, то теперь это около 3,4 млн штук.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», изменение структуры российского парка транспортных средств позволяет судить о степени развития автомобилизации населения страны (рост числа легковых автомобилей) и развития коммерческих связей и проектов (увеличение парка прицепов, грузовиков и легких коммерческих автомобилей).

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