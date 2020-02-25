У каких марок самая высокая доля корпоративных продаж?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года корпоративным клиентам (юридическим лицам) в России было продано более 248,1 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства, на долю корпоративных продаж в нашей стране приходится 15,6% российского рынка. Однако, этот показатель может сильно варьироваться в зависимости от марки автомобиля.

В рейтинг, составленный экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ» с учетом продаж за прошлый год, вошли 22 бренда, реализовавшие юридическим лицам в 2019 году свыше 1000 новых легковых автомобилей*. Самая высокая доля корпоративных продаж по результатам исследования оказалась у компании Genesis – 58,6%. На втором месте, с заметным отставанием, находится отечественный УАЗ с результатом 45,1%.

В рейтинг также вошли четыре марки, более 30% продукции которых продается юридическим лицам: Land Rover, Mercedes, Porsche и BMW. Еще 8 брендов демонстрируют показатели корпоративных продаж выше, чем в среднем по рынку: Audi, Volvo, Volkswagen, Skoda, Lexus, Toyota, Chevrolet и Ford. Менее 14% своих автомобилей продают юрлицам Nissan, Renault, KIA, LADA, Hyundai, Mitsubishi, Datsun и Mazda.

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* У отдельных марок доля корпоративных продаж очень высокая, у некоторых даже доходит до 100%, однако их объемы реализации в 2019 году были не так велики, чтобы оказывать серьезное влияние на картину российского рынка в целом, поэтому в рейтинге этих брендов нет.