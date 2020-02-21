Какие автомобили с пробегом покупали в городах-миллионниках в 2019 году?

По итогам прошлого года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 5 млн 404,5 тыс. единиц. Тройка моделей-лидеров, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», выглядит следующим образом: LADA 2114, Ford Focus, LADA 2107.

При этом только две из этих моделей являются лидерами в 7 городах-миллионниках из 16. Так, Ford Focus смог занять первое место сразу в 6 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. В столицах объем продаж этой модели составил 7 677 и 5 710 единиц соответственно, но если в Москве на его долю пришлось 2,8% всего вторичного рынка, то в Питере – 3,8%. Также за указанный период Ford Focus лучше всего перепродавался в Екатеринбурге (1 357 шт.), Воронеже (1 136 шт.), Челябинске (1 087 шт.) и Перми (708 шт.), а его доля на местных рынках составила от 2,8% до 3,3%.

В трех сибирских городах рейтинги возглавила японская Toyota Corolla с рыночной долей от 3,7% до 4% – в Новосибирске (2 409 шт.), Красноярске (1 711 шт.) и Омске (1 719 шт.). Общероссийский лидер продаж на вторичном рынке – LADA 2114 Samara – стал самым популярным автомобилем в Волгограде (814 шт.; доля – 2,9%).

Жители Казани и Нижнего Новгорода отдали предпочтение подержанным KIA Rio – 1 496 и 1 193 единицы соответственно. В Ростове-на-Дону конкурентов по объемам продаж автомобилей с пробегом победил Hyundai Accent (1 787 шт.), в Краснодаре – Hyundai Solaris (1 433 шт.). В Самаре и Уфе самыми перепродаваемыми оказались модели, не вошедшие в ТОП-10 лидеров общероссийского рейтинга. В Самаре – это Chevrolet Niva (1 128 шт.), в Уфе – Daewoo Nexia (1 025 шт.).

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